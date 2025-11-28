 / Eventi

Si accende il Natale alla Torre Napoleonica di Crevoladossola

Il 30 novembre l'apertura delle iniziative per le feste e la presentazione del progetto di restauro dello storico edificio

La torre napoleonica di Crevoladossola

Domenica 30 novembre si accende il Natale a Crevoladossola, con un pomeriggio dedicato ai festeggiamenti e alla presentazione dei nuovi progetti del comune. Si inizia alle 15.30 con le visite guidate all’interno della Torre Napoleonica. A seguire la presentazione degli interventi di recupero della torre nell’ambito del progetto Interreg Italia Svizzera 2021-2017, alla presenza dei progettisti. A seguire la presentazione degli eventi natalizi in programma a Crevoladossola, a cura del gruppo parrocchiale Amici del Presepe. Infine, alle 17.30 l’accensione delle luminarie natalizie posizionate sulla Torre Napoleonica e un momento musicale a cura del coro Seo Cai di Domodossola. Al termine un rinfresco per tutti i partecipanti.

