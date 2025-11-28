Si accende il Natale alla Torre Napoleonica di Crevoladossola

Domenica 30 novembre si accende il Natale a Crevoladossola, con un pomeriggio dedicato ai festeggiamenti e alla presentazione dei nuovi progetti del comune. Si inizia alle 15.30 con le visite guidate all’interno della Torre Napoleonica. A seguire la presentazione degli interventi di recupero della torre nell’ambito del progetto Interreg Italia Svizzera 2021-2017, alla presenza dei progettisti. A seguire la presentazione degli eventi natalizi in programma a Crevoladossola, a cura del gruppo parrocchiale Amici del Presepe. Infine, alle 17.30 l’accensione delle luminarie natalizie posizionate sulla Torre Napoleonica e un momento musicale a cura del coro Seo Cai di Domodossola. Al termine un rinfresco per tutti i partecipanti.
In Breve
venerdì 28 novembre
giovedì 27 novembre
mercoledì 26 novembre
martedì 25 novembre
domenica 23 novembre
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?