A Crevoladossola la prima edizione del premio “Legami Alpini”

Riconoscimenti a personalità e associazioni per la valorizzazione della cultura alpina e dello sport giovanile

L’Associazione Culturale “Il Rosa” e la redazione dell’omonimo periodico di cultura alpina invitano a partecipare alla prima edizione del premio “Legami Alpini”, che si terrà sabato 13 dicembre alle ore 10, presso la sala cinema Cistella dell’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola.

I riconoscimenti saranno attribuiti a Alessandro Grossi, editore di Domodossola, e ai rappresentanti del CAI e del CNR per il progetto “Rifugi Sentinella”, oltre al Comitato Mattmark, per il loro contributo alla valorizzazione della cultura e della storia alpina.

Una menzione speciale sarà inoltre conferita agli Sci Club Valle Anzasca, Valle Antigorio, Valle Vigezzo e Formazza per l’impegno nella promozione dell’agonismo giovanile nello sci di fondo, sostenendo lo sport e i giovani talenti delle nostre valli.

La cerimonia vuole essere un’occasione per celebrare i legami tra le comunità alpine, la cultura, la storia e lo sport, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà locali impegnate nella montagna.

