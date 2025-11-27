Tornano i mercatini di Natale di Macugnaga

Ha ufficialmente preso il via la stagione dei mercatini di Natale in Ossola. Dopo il primo appuntamento a Craveggia, nel fine settimana del 29 e 30 novembre è il turno di Macugnaga, che ospita uno dei mercatini più suggestivi tra piazza Municipio e le vie del centro storico con oltre 100 bancarelle.

Taglio del nastro alle 9.30 di sabato 29 novembre. A partire dalle 10.00 l’apertura della zona ristoro con food truck. Alle 10.30 l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni e alle 11.00 l’accensione del grande braciere. Alle 17.00 l’arrivo di Babbo Natale con foto, musica e dolci per i più piccoli. Per tutta la giornata l’atmosfera sarà allietata dalla musica itinerante degli zampognari.

Domenica 30 novembre secondo giorno di apertura, sempre dalle 9.30. Alle 11.00 la santa messa nella chiesa parrocchiale e alle 16.00 l’arrivo di Babbo Natale in piazza. Per tutta la giornata saranno disponibili giri in carrozza per il centro storico. Per entrambe le giornate il mercatino rimarrà aperto fino alle 18.30.