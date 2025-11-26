Alla Torretta medievale di Domo la Festa di Natale del Lions Club

L’atmosfera natalizia si accende alla Torretta di Domodossola, dove il Lions Club Domodossola invita tutta la cittadinanza a partecipare alla tradizionale Festa di Natale, in programma domenica 30 novembre in Via Monte Grappa 25. Una giornata pensata per famiglie, bambini e per chiunque desideri vivere un momento di convivialità e spirito natalizio, con un’attenzione speciale alla solidarietà: il ricavato dell’iniziativa sarà infatti devoluto interamente a progetti benefici del territorio.

La festa prenderà il via alle 10:00 con l’apertura della Torretta e una calorosa accoglienza a base di cioccolata calda, vin brulé, pandoro e panettone. Per i più piccoli sarà possibile visitare la Casa di Babbo Natale, dove ritirare il proprio attestato di partecipazione, mentre la “Ruota della fortuna” assicurerà un premio garantito a tutti. A seguire, alle 10:30, spazio al divertimento con i giochi di Natale, il folletto animatore e l’immancabile truccabimbi.

Dopo una breve pausa, la Torretta riaprirà i battenti alle 14:00, riproponendo le attività della mattinata e aggiungendo nuova energia grazie alla Baby Dance e ai giochi guidati dall’animatrice delle 14:30. Nel pomeriggio sono previsti anche momenti musicali particolarmente attesi: alle 16:30 si esibirà il coro dei bambini della Scuola Materna del Villaggio Sisma, mentre alle 17:00 sarà la volta del Concerto di Natale con gli Ottoni del Lago, pronti a regalare un’atmosfera magica e coinvolgente.

La giornata si concluderà alle 18:30 con un dolce e simbolico saluto: la “Buonanotte a Babbo Natale”, che accompagnerà la chiusura della Torretta e darà appuntamento all’edizione del prossimo anno.

Il Lions Club Domodossola rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno, ricordando che l’intero ricavato sarà destinato a sostenere iniziative sociali e interventi di solidarietà rivolti alla comunità locale.