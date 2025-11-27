Vogogna e Piedimulera uniti per "Un dolce dispettoso Natale"

I comuni di Vogogna e Piedimulera uniscono le forze per una nuova iniziativa natalizia condivisa. Si tratta di “Un dolce dispettoso Natale”, in programma sabato 20 dicembre, che animerà entrambi i borghi ossolani con attività, spettacoli e atmosfere magiche per grandi e piccini. La giornata sarà arricchita da laboratori creativi e di pasticceria per coinvolgere i bambini dai 2 ai 12 anni e da uno spettacolo interattivo dal titolo “Un Natale verde e peloso”.

A fare da cornice all’evento saranno presenti, sia a Vogogna che a Piedimulera, punti ristoro, bancarelle, spazi per foto ricordo e cori natalizi, che contribuiranno a creare un’autentica atmosfera di festa. Per facilitare la partecipazione e lo spostamento tra i due paesi sarà attivo un servizio di navette gratuite, disponibile per tutta la durata dell’iniziativa.