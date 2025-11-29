 / Cultura

Cultura | 29 novembre 2025, 08:35

Maria Canfora presenta "Dafne, la fata del lago", tra natura e magia

Il 29 novembre a La Fabbrica un incontro dedicato al nuovo libro ambientato tra Stresa e le sue valli

Oggi, sabato 29 novembre alle 16.00 il centro culturale La Fabbrica di Villadossola ospita, nella sala conferenze al primo piano, la presentazione di “Dafne, la fata del lago”, il nuovo libro di Maria Canfora con le illustrazioni dell’artista Giorgio Stefanetta.

I relatori dell’incontro sono il critico d’arte Giuseppe Possa e il professor Silvano Ragazza. Si converserà di un viaggio magico tra ricordi, promesse e fantasia. Nella cornice suggestiva di Stresa e delle sue valli, nonna Rita e i suoi nipotini incontreranno Dafne, la fata del lago: una creatura misteriosa capace di trasportarli ogni sera in storie straordinarie, tra magia, natura e amicizia. Un libro che unisce fiaba, memoria e tradizione, adatto a grandi e piccoli, capace di emozionare e far sognare.

l.b.

