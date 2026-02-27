Enrico Camanni a Domodossola per raccontare l’anima delle Alpi

Un pomeriggio dedicato alla grande montagna e alla sua storia. Sabato 28 febbraio, alle ore 17, l’Unione Montana delle Valli dell’Ossola ospiterà Enrico Camanni, alpinista, giornalista e autore torinese, che presenterà a Domodossola il suo ultimo volume, “Le Alpi in 30 montagne”, pubblicato da Laterza.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione culturale Mario Ruminelli e dalla Seo Cai di Domodossola. A dialogare con l’autore sarà Giulio Frangioni, vicepresidente del Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte, per un confronto che intreccerà esperienza, cultura e passione per le terre alte.

Camanni, fondatore e direttore del mensile “Alp” e della rivista internazionale “L’Alpe”, è da anni una delle voci più autorevoli nel panorama della narrativa e della saggistica dedicata all’alpinismo. Nel nuovo libro propone un itinerario lungo l’intero arco alpino, un viaggio di oltre 1.300 chilometri che unisce il Tirreno all’Adriatico, dalle Alpi Marittime fino alle Giulie.

Le grandi cime simbolo – dal Monte Bianco al Monte Rosa, dal Cervino al Bernina, fino alle Tre Cime e al Campanile Basso – diventano tappe di un racconto che va oltre l’aspetto paesaggistico. Ogni montagna è narrata attraverso vicende storiche, curiosità geologiche, tradizioni locali e imprese umane, restituendo il ruolo centrale che le Alpi hanno avuto nello sviluppo culturale dell’Europa.

Il libro si rivolge non solo agli appassionati di alpinismo, ma anche a chi desidera avvicinarsi a un territorio straordinario, scoprendone la complessità e il fascino. Un’occasione per rileggere le montagne con uno sguardo nuovo, consapevoli della loro importanza come custodi di memoria, identità e bellezza.