Claudio Fasoli e Simone Massaron chiudono la stagione di "Mergozzo si nota off season"

Volge al termine l’edizione 2025/2026 di “Mergozzo si nota…off season”, la stagione “fuori programma” della rassegna musicale in scena ogni anno a Mergozzo. L’ultimo appuntamento, dunque, è in programma per sabato 14 marzo alle 18.00 all’Antica Latteria: il concerto era originariamente previsto per il 21 febbraio, ma era stato posticipato.

Protagonisti della serata sono Claudio Fasoli e Simone Massaron, rispettivamente al sax tenore e alla chitarra. I due musicisti uniscono classicismo a intuizioni del tutto personali, riconoscibili, dove le pause diventano forma comunicativa e si sposano con la consapevolezza che l’elettronica può essere applicata come componente per far risaltare con maggiore efficacia le intime suggestioni delle trame.