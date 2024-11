A Druogno Babbo Natale e regali solidali con gli Amici di Sasseglio

Sarà un pomeriggio di festa, con tanti Babbo Natale che arriveranno in moto o in apecar, con dolci e cioccolata calda, ma soprattutto con tanti regali per tutti.



L'associazione Gli Amici di Sasseglio ha organizzato per sabato 30 novembre nella frazione di Druogno "Il mulino di Babbo Natale": qui i bambini potranno, già dalle 15.00, portare la loro letterina e riceve un simpatico regalo. Dalle 16.00 arriveranno i Babbi Natale dell'associazione Moto Vigezzo. Giungeranno in sella a moto e apecar e porteranno il "Regalo solidale".



In questi giorni, infatti, l'associazione Vigezzo ti aiuta ha avviato, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, una raccolta di giocattoli nuovi o in buono stato che possono essere portati presso il bar Bistrot di Santa Maria Maggiore. Chiunque può partecipare e portare il proprio gioco incartato e con fiocco blu o rosa. I giochi saranno presi in carico della Cri e saranno poi distribuiti, in collaborazione anche con altre strutture solidali del territorio, a bambini e bambine.