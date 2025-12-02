A Verbania un incontro pubblico sulle ragioni del ''No'' al referendum sulla giustizia

Il Partito Democratico Piemonte, insieme al Coordinamento provinciale VCO e al Circolo PD di Verbania, organizza un incontro pubblico dedicato al tema “Giustizia e Referendum: le ragioni del NO”.

L’appuntamento è per venerdì 5 dicembre alle ore 20.45, presso l’Hotel Il Chiostro di Verbania, nella Sala Monastero.

Alla serata interverranno esponenti nazionali e regionali del PD e del mondo della giustizia: Andrea Giorgis, senatore e capogruppo PD in Commissione Affari Costituzionali; Davide Mattiello, responsabile del Dipartimento Legalità PD Piemonte; Flavia Panzano, magistrata e coordinatrice territoriale del Comitato per il NO Piemonte. A introdurre e moderare l’incontro sarà Riccardo Brezza, segretario provinciale del PD VCO.

L’iniziativa vuole offrire un momento di approfondimento e confronto sulle implicazioni del referendum, spiegando le ragioni per cui il Partito Democratico sostiene il NO e aprendo il dibattito alla cittadinanza interessata a comprendere meglio il tema della riforma della giustizia.