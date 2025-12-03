Unione Industriale Vco, un incontro con Finpiemonte per illustrare bandi e agevolazioni

Lo scorso venerdì 28 novembre si è tenuto a Verbania, presso Villa Pariani, il convegno “Finpiemonte presenta i bandi e le agevolazioni della regione Piemonte”, realizzato da Unione Industriale Vco, che ha visto la presenza del presidente della finanziaria regionale, Michele Vietti. Presenti anche il presidente dell’Ui Vco Fausto Milanesi e il past president, con delega ai bandi e alle agevolazioni, Michele Setaro, che hanno introdotto e moderato l’incontro.

Durante il convegno è stata fornita una panoramica dei servizi che la finanziaria offre: dalla gestione dei fondi regionali, alle attività di supporto e sostegno del sistema economico, fino ai progetti di finanza alternativa. Il focus dell’incontro sono stati i bandi e le agevolazioni per le imprese attualmente aperti e di prossima apertura, a valere su fondi europei (Fesr, Fse) e regionali. Sono state presentate misure che intendono supportare le aziende, sia con contributi a fondo perduto sia con finanziamenti a tassi agevolati, nei progetti di digitalizzazione, ricerca e sviluppo, transizione energetica e ampliamento delle sedi produttive. Sono state fornite, alle numerose aziende presenti, precise e puntuali indicazioni riguardo i soggetti beneficiari dei bandi, le spese ammissibili, le tempistiche di apertura dei bandi e la determinazione dei contributi a fondo perduto. Queste agevolazioni intendono contribuire ai processi di innovazione che sono in atto all’interno delle imprese regionali, aiutando il sistema industriale nelle sfide per mantenersi competitivo a livello nazionale e internazionale.

Attraverso questi incontri, Unione Industriale Vco intende favorire la conoscenza degli strumenti di finanza agevolata, che sono sempre più importanti per la crescita e lo sviluppo delle imprese. In un momento storico, in cui i tassi e il costo dell’energia sono ancora elevati, risulta ancor più importante poter contare su forme di sostegno al credito per i progetti di sviluppo delle aziende.