Inflazione, segnali positivi per fiducia e consumi

“Il dato sull’andamento di prezzi al consumo di novembre – ancora in calo per in terzo mese consecutivo e in linea con le nostre stime - conferma la stabilizzazione dell’inflazione tendenziale su valori decisamente contenuti. Il quadro d’insieme indica come, al netto del permanere di alcuni movimenti nel campo degli alimentari trasformati (carni e latticini), le dinamiche dei prezzi si stanno azzerando o quasi”. Questo il commento dell’ufficio studi Confcommercio ai dati sulla fiducia diffusi dall’Istat.

“In particolare – prosegue la nota - il “carrello della spesa”, su cui si concentra l’attenzione mediatica, ha conosciuto negli ultimi mesi un deciso rallentamento, passando da una variazione, su base annua, del 3,4% di agosto all’1,9% di novembre. L’ulteriore ridimensionamento dell’inflazione di fondo evidenzia come nel sistema produzione-trasformazione-ingrosso-distribuzione non siano presenti tensioni patologiche.

Il consolidarsi di queste dinamiche – conclude l’ufficio studi - potrà sostenere la fiducia delle famiglie e ridare un po’ di slancio ai consumi e all’economia in generale. D’altra parte, il modesto miglioramento dei conti relativi al terzo trimestre dell’anno in corso contenuto alla revisione odierna, mostra qualche indizio di una possibile ripresa della spesa delle famiglie. Proprio in questa direzione vanno le prospettive favorevoli che dal Black Friday portano ai consumi di dicembre e del Natale”.