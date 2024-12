Il cinema Corso riaccende i riflettori: tutto pronto per le prime proiezioni

È tutto pronto per la riapertura ufficiale del cinema Corso di Domodossola: la storica sala riapre infatti le porte al pubblico sotto la regia di una nuova società, la PerCorso Srl di proprietà del Gruppo Altair. La settimana di apertura ha inizio giovedì 5 dicembre con “Fiore mio”, il nuovo film di Paolo Cognetti, e si conclude martedì 10 dicembre con “I Terconauti”, uno spettacolo promosso dal Ciss Ossola che racconta l’autismo con ironia e leggerezza. Nel corso della settimana sono previste le proiezioni di quattro pellicole. Di seguito la programmazione completa dei film.

“Fiore mio”: Cognetti, insieme a Laki, il cane con cui si fanno reciproca compagnia, sale verso le quote più alte del Monte Rosa spinto dal desiderio di comprendere per quale ragione non arrivi più acqua nella casa in cui abita. Lungo il percorso incontra persone che conosce da tempo che raccontano quale senso abbia per loro il vivere in montagna. Cognetti in questa prima totalmente personale ci mostra senza retorica una montagna che vive e tiene in vita. Il film è in programmazione il 5 dicembre alle 20.30, il 6 dicembre alle 20.30, il 7 dicembre alle 17.30 e alle 20.30, l’8 dicembre alle 17.30 e alle 20.30, il 9 dicembre alle 20.30.

“Napoli New York”: Napoli, 1949. Un rombo assordante, e la casa dove la piccola Celestina abitava non c'è più. Con la casa se ne è andata anche la zia della bambina, che è orfana e ha visto partire la sorella maggiore Agnese per la lontana America insieme allo yankee che ha promesso di sposarla. L'unico amico rimasto alla bambina è Carmine, un ragazzino un po' più grande di lei che vive di espedienti per le strade di Napoli. Carmine incontra George, un gigantesco cuoco afroamericano che lavora su una nave della Marina degli Stati Uniti. Carmine e Celestina finiranno su quella nave diretta a New York, dove la bambina spera di ritrovare la sorella, ma una volta arrivati all'indirizzo indicato da Agnese non la troveranno e intraprenderanno una serie di avventure che coinvolgeranno anche il commissario di bordo della nave Domenico Garofalo, una sorta di Mangiafuoco burbero ma dal cuore tenero. Il film è in programmazione il 6 dicembre alle 17.30, il 7 dicembre alle 17.30, l’8 dicembre alle 17.30, il 10 dicembre alle 20.30.

“Piece by piece”: la pellicola segue la vita e la carriera del cantante e musicista americano Pharrell Williams, protagonista del film, attraverso l'ottica dell'animazione Lego. Il film è in programmazione il 6 dicembre alle 17.30, il 7 dicembre alle 16.00 e alle 17.30, l’8 dicembre alle 16.00 e alle 17.30.

“Ops! È già Natale”: Claire, una bambina statunitense di dieci anni, sta andando a trovare il nonno Lawrence, che ha un hotel sulle Dolomiti, assieme ai genitori Abbie e Jacob. Di solito ci va durante le festività natalizie ma quest'anno la sua famiglia ha fatto un'eccezione e ha organizzato il viaggio in Italia ad agosto. La coppia si sta per separare ma non ha il coraggio di dirlo alla figlia e conta sul fatto che sia Lawrence a farlo perché ha un rapporto speciale con la ragazzina. Claire già si era accorta che il padre e la madre non andavano d'accordo tanto che l'hanno mandata in terapia, ma la notizia la manda in crisi. Ha però un desiderio: vorrebbe trascorrere un ultimo Natale tutti insieme, anche nel mese di agosto. Il film è in programmazione tutti i giorni dal 5 al 9 dicembre alle 20.30.

Il Cinema Corso propone poi tre proiezioni mattutine riservate alle scuole: il 16 dicembre “Il ragazzo con i pantaloni rosa”; il 17 dicembre “La banda di don Chisciotte”; il 18 dicembre “200% lupo”.