La grande idea di Laica per la cucina

E’ un gadget essenziale per la cucina. In pochi secondi elimina l’aria permettendo di conservare sottovuoto gli alimenti preservandone la freschezza.

Ha dimensioni ridotte, per cui occupa pochissimo spazio ma è indispensabile. Sapendo quanto è importante i cibo, Laica vicentina specializzata nella produzione di piccoli elettrodomestici per la cucina e di sistemi per il trattamento dell’acqua, ha realizzato la mini pompa per sottovuoto ricaricabile VT 3402, uno strumento perfetto per conservare cibi freschi come frutta,verdura, insalate, carne e pesce ma anche piatti già cotti e preparati.

Un piccolo strumento che amplia la vasta gamma di sottovuoto di Laica sempre attenta a portare nel mercato ciò che è importante per la cucina, per il benessere delle persone.

Ovunque nel mondo si registrano sprechi alimentari. Tutte le fasi della filiera sono coinvolte, dalla produzione e distribuzione, sino al consumo domestico con impatti ingenti dal punto di vista economico, ambientale ed etico.

Tonnellate di cibo vengono buttate ogni giorno, un disastro che tutti noi possiamo contribuire a diminuire.

Giorgio Naccari

