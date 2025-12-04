VCO DEFIBRILLATORI il primo punto fisico italiano nella vendita e manutenzione di defibrillatori leader nel settore dei dispositivi salvavita con team specializzato in cardio-protezione

L’azienda ossolana con sede a Domodossola si è affermata come punto di riferimento a livello nazionale nella vendita e nella manutenzione dei defibrillatori, grazie anche al lancio di un nuovo modello interamente italiano, tecnologicamente avanzato (4.0), caratterizzato da minori costi di manutenzione e da una garanzia di 8 anni frutto della collaborazione diretta con i produttori.

L’impresa può contare su un team altamente specializzato nella cardioprotezione, con oltre 100 appalti attivi tra amministrazioni comunali, aziende private, società sportive, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, ANPAS e Croce Rossa Italiana.

La manutenzione è affidata a una ditta certificata e specializzata nel settore, che rilascia la documentazione conforme alle normative vigenti. I dispositivi di nuova generazione garantiscono inoltre costi più contenuti per la sostituzione di batterie ed elettrodi, con scadenze rispettivamente a 5 anni e 2 anni. Si ricorda che i defibrillatori più datati, con un’età pari o superiore a 10 anni, è preferibile sostituirli per assicurare la massima affidabilità.

Per informazioni e contatti: 0324 203248 – parcheggio esterno dell’Ospedale San Biagio di Domodossola.