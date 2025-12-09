 / Politica

Bilancio di previsione del Vco: se ne parla in consiglio provinciale

La riunione è in programma per l'11 dicembre; per lo stesso giorno è convocata l'assemblea dei sindaci

Sono convocate per giovedì 11 dicembre le sedute dell’assemblea del sindaci e del consiglio  provinciale del Verbano Cusio Ossola, nella sede della provincia al Tecnoparco. Si inizia alle 16.00 con la riunione dell’assemblea dei sindaci, che discuteranno un unico punto all’ordine del giorno: il parere sullo schema di bilancio di previsione per il 2026 e pluriennale 2026-2028. L’approvazione definitiva di quest’ultimo è invece nelle mani del consiglio provinciale, che si riunirà poco dopo, alle 16.45.

l.b.

