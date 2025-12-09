Bilancio di previsione del Vco: se ne parla in consiglio provinciale

Sono convocate per giovedì 11 dicembre le sedute dell’assemblea del sindaci e del consiglio provinciale del Verbano Cusio Ossola, nella sede della provincia al Tecnoparco. Si inizia alle 16.00 con la riunione dell’assemblea dei sindaci, che discuteranno un unico punto all’ordine del giorno: il parere sullo schema di bilancio di previsione per il 2026 e pluriennale 2026-2028. L’approvazione definitiva di quest’ultimo è invece nelle mani del consiglio provinciale, che si riunirà poco dopo, alle 16.45.
In Breve
martedì 09 dicembre
martedì 02 dicembre
lunedì 01 dicembre
domenica 30 novembre
sabato 29 novembre
venerdì 28 novembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?