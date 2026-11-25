Per la prima volta in Svizzera le vendite dei contrassegni autostradali elettronici hanno superato quelle delle tradizionali vignette adesive. È quanto emerge dai dati diffusi il 19 novembre dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, che confermano la crescente diffusione della versione digitale, introdotta nell'agosto 2023.

Nel 2026 la vignetta elettronica ha rappresentato il 54% delle vendite complessive, superando per la prima volta quella adesiva. Un risultato significativo rispetto al 2025, quando la quota dei contrassegni digitali si era fermata al 45%. Complessivamente sono stati venduti circa 11 milioni di contrassegni autostradali, di cui 5,8 milioni in formato elettronico. Tra questi, 2,7 milioni sono stati acquistati per veicoli immatricolati all'estero. La Germania guida la classifica dei Paesi stranieri, seguita da Francia e Italia.

Un cambiamento che interessa anche gli automobilisti del Verbano Cusio Ossola, in particolare i frontalieri e chi si reca frequentemente in Svizzera. Il successo della vignetta elettronica è legato soprattutto alla praticità del sistema. A differenza del contrassegno tradizionale, che deve essere applicato al parabrezza, la versione digitale è associata direttamente alla targa del veicolo. Può essere acquistata online in qualsiasi momento ed è valida immediatamente dopo il pagamento.

Un ulteriore vantaggio riguarda la sostituzione del parabrezza o del veicolo: mantenendo la stessa targa, non è necessario acquistare un nuovo contrassegno. Anche chi utilizza targhe trasferibili può usufruire di un'unica vignetta elettronica. Intanto, dal 1° dicembre 2026 sarà disponibile il contrassegno autostradale per il 2027. Il prezzo rimarrà invariato a 40 franchi svizzeri, sia per la versione elettronica sia per quella adesiva, che il prossimo anno sarà di colore lilla.

La vignetta tradizionale continuerà a essere distribuita nei consueti punti vendita, mentre quella elettronica potrà essere acquistata attraverso il portale ufficiale www.e-vignette.ch. Le autorità svizzere invitano gli automobilisti a prestare attenzione ai siti non ufficiali e ai possibili tentativi di truffa, ricordando che l'acquisto sul portale della Confederazione non prevede costi aggiuntivi e che non vengono inviate e-mail per richiedere ulteriori pagamenti o verifiche dei dati personali.