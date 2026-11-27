Si vota, in Svizzera, domenica 29 novembre, per quattro quesiti di carattere nazionale, ma anche per due argomenti legati solo al Vallese.

Nel Cantone che confina con l’Ossola si deciderà su Salario minimo e aeroporto di Sion

Il primo riguarda l’introduzione di un salario minimo di 22 franchi all’ora, con una possibilità di deroga a 18 franchi per il settore agricolo.

‘’I promotori dell’iniziativa – scrive Swissinfo - hanno calcolato che nel cantone vivono quasi 15.000 cosiddetti “working poor”, per la maggior parte donne, che vivono sotto la soglia di povertà nonostante abbiano un lavoro a tempo pieno. Diversi cantoni, come Ticino, Giura, Basilea Città, Neuchâtel e Ginevra hanno già introdotto un salario minimo. L’ultimo in ordine di tempo è stato Vaud, con una votazione popolare lo scorso giugno’’.

I votanti sono inoltre chiamati a decidere sulla legge relativa alla società di gestione e di esercizio dell’aeroporto di Sion. Il progetto prevede che almeno il 34% del capitale azionario sia detenuto dal Canton Vallese e almeno il 20% dal Comune di Sion. In caso di rifiuto, il Comune rimarrebbe concessionario del sito fino al 2031, in attesa di una decisione della Confederazione sul suo futuro.

In tutta la confederazione, invece, gli svizzeri decideranno sull’aumento dell’Iva, destinato a finanziare la 13esima rendita Avs. Ma anche sulle modifiche per consentire che la Svizzera possa esportare materiale bellico verso Stati partner e mantenere nel Paese un’industria degli armamenti competitiva. Il terzo quesito sarà per una limitazione dei fuochi d’artificio durante l’anno e quindi il quarto voto chiede che ai fini dell’imposta federale diretta, il reddito dei coniugi venga cumulato e che gli stessi non siano fiscalmente penalizzati rispetto agli altri contribuenti.