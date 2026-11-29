Da lunedì 30 novembre chi viaggia tra Domodossola e Iselle non dovrà più fare i conti con la seconda fascia di interruzione, quella dalle 13.20 alle 14.45, terminata venerdì scorso. Rimane invece la sospensione feriale dalle 10.30 alle 13.30 fino all’11 dicembre. Bls prevede bus sostitutivi dal mercoledì al venerdì, mentre il lunedì e il martedì non è previsto un collegamento sostitutivo nella fascia interessata.

Con il cambio d’orario del 13 dicembre, BLS annuncia inoltre quattro collegamenti RE1 in più nei fine settimana tra Briga e Iselle. Queste corse aggiuntive non proseguono fino a Domodossola. Per i singoli collegamenti vale l’orario aggiornato del gestore.