“Se la Regione lavora da mesi sulla vicenda del Sempione, come sostiene l’assessore Gabusi, ci chiediamo perché sia stato necessario l’intervento del senatore Enrico Borghi per avere finalmente un quadro della situazione. Le preoccupazioni di un intero territorio non possono essere liquidate come allarmismi, tanto più che la nota diffusa oggi dall’assessore non fa che confermare la fondatezza delle questioni che abbiamo sollevato”, dichiarano Vittoria Nallo, capogruppo degli Stati Uniti d’Europa – Italia Viva in Consiglio regionale del Piemonte, e Massimo Bocci, presidente di Italia Viva VCO.

Attacca Nallo: “Abbiamo depositato un’interrogazione regionale perché, al di là delle rassicurazioni a mezzo stampa, vogliamo capire quali impegni concreti intenda assumersi la Giunta. Non è ancora stata individuata la copertura economica dei servizi sostitutivi per i sei mesi di chiusura della linea nel 2028, resta aperta la questione del rinnovo dei convogli BLS e nulla viene detto sulla possibilità di realizzare un hub per i frontalieri presso lo scalo Domo 1. Chiediamo inoltre che sia l’Assessorato ad assumersi la responsabilità politica del confronto con le autorità del Canton Vallese”.

“Nessuno ha mai chiesto di fermare le opere. Sostenere il contrario significa eludere il merito delle questioni che abbiamo sollevato. Il punto non è se realizzare gli interventi infrastrutturali, ma come garantire nel frattempo la mobilità dei lavoratori e la tenuta economica del territorio. Se per avere informazioni dalla Regione è necessario sollevare ogni volta un caso sulla stampa, evidentemente qualcosa non funziona'' aggiunge Bocci.

“Ora Gabusi venga a rispondere in Aula: l’economia ossolana ha bisogno di certezze, non di comunicati stampa”, concludono.