Domobianca365 sempre più green: tornano i Treni della Neve e debutta il Domobus

Poter arrivare rilassati sulle piste, senza lo stress del traffico e con un occhio di riguardo all’ambiente. Domobianca365 conferma il suo impegno per la sostenibilità, alla ricerca di soluzioni che possano rendere più accattivante e unica l’esperienza di chi sceglie la località turistica ossolana per trascorrere giornate sulle piste.

Per la terza stagione invernale consecutiva con “I Treni della Neve” – iniziativa promossa da Trenord in collaborazione con Snowit – sarà possibile partire dalla stazione di Milano Centrale, o da uno delle fermate lungo la linea ferroviaria del Sempione, e scendere dopo 90 minuti di viaggio a Domodossola. Da li, con un servizio navetta dedicato, si raggiungeranno le piste di Domobianca365 in 20 minuti. Il servizio partirà domenica 21 dicembre e sarà inizialmente attivo durante i fine settimana e le giornata festive. A causa di lavori sulla linea ferroviaria internazionale Milano-Domodossola il servizio non sarà erogabile dal 26 dicembre al 5 gennaio.



“Domobianca365 è l’unica stazione piemontese inserita nel novero delle località sciistiche servite da questo servizio – afferma il Direttore della località Federico Sciagata - che consente di partire con sci e scarponi dalle città e arrivare comodamente alla partenza degli impianti. Un’opportunità per poter vivere la montagna con una modalità a basso impatto ambientale in linea con l’obiettivo di rendere Domobianca365 una stazione a impatto zero”.



Il ticket, acquistabile sul sito www.discovera.it al prezzo di 55 euro per i giorni festivi, comprende:

- viaggio di a/r su treni Trenord fino alla stazione internazionale di Domodossola

- transfer con navetta dalla stazione FS di Domodossola al parcheggio di Domobianca365

- skipass giornaliero adulto

Per ragioni organizzative è necessario acquistare il biglietto entro le ore 17.00 del giorno precedente il viaggio.

Gli orari dei treni in partenza da Milano Centrale – con fermate a Rho Fiera, Busto Arsizio, Gallarate, Sesto Calende, Arona, Stresa, Verbania – con destinazione Domobianca365 sono:

Partenza Milano Centrale

ore 7:25, arrivo a Domodossola 9.04

ore 8:25, arrivo a Domodossola 10.04

La partenza della navetta dal piazzale bus della stazione di Domodossola è prevista rispettivamente alle 9.15 e 10.15.



Per il ritorno partenza da Domodossola:

ore 16:56, arrivo a Milano Centrale 18.37

ore 17:56, arrivo a Milano Porta Garibaldi 19.35

Con partenza della navetta dal parcheggio Domobianca365 alle 16.10 e 17.15.



Da sabato 27 dicembre 2025 via al nuovo Domobus che consente di arrivare in pullman a Domobianca365 e accedere direttamente alle piste.

Si parte da Milano - da piazzale Loreto e piazzale Lotto con partenza alle ore 6.00 - e pickup point lungo il percorso a: Lainate, Cerro Maggiore, Gallarate e Castelletto Ticino nel parcheggio del Decathlon Store.

L’arrivo a Domobianca365 è previsto per le ore 8.30. Partenza dalla stazione sciistica per il rientro fissata alle ore 16.00.

Una nuova opportunità che permette di vivere l’esperienza di una giornata sulle piste di Domobianca365 senza dover guidare e con un indubbio risparmio in termini economici, di emissioni e inquinamento. L’auto si lascia a casa, si risparmia il costo del pedaggio autostradale, del carburante e del parcheggio. Si saltano le code alle casse per ritirare lo skipass e si è subito pronti per iniziare a sciare.

Nel ticket del servizio servizio, sono compresi: transfer a/r con bus, skipass full area, assicurazioni infortuni e primo soccorso e colazione (caffè o cappuccino e croissant) da gustare direttamente al LuseBar.

Il Full Pack adulto viene proposto al prezzo di 46 euro che diventano 42 euro per i ragazzi sotto i 14 anni e 26 euro per gli under 8.

Tutti dettagli e lo shop per acquistare i ticket dei pacchetti su www.domobus.it



Per gli sciatori ossolani disponibile anche il servizio di navetta su prenotazione che permette di partire dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Domodossola e di arrivare in 20 minuti circa nel parcheggio dell’Alpe Lusentino. E al termine della giornata sugli sci il percorso inverso riporterà i turisti a Domodossola. Per usufruire del servizio è necessario compilare il form sul sito www.domobianca365.it/navetta/ e richiedere la prenotazione che sarà validata a seconda della disponibilità dei posti.





