Fratelli d'Italia Vco ad Atreju: al centro impianti sciistici e la linea del Sempione

Una delegazione di Fratelli d’Italia del Verbano Cusio Ossola ha partecipato ad Atreju, la manifestazione nazionale del partito giunta alla sua ventisettesima edizione, che quest’anno ha fatto registrare una partecipazione senza precedenti. Vi hanno preso parte, tra gli altri, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia del Verbano Cusio Ossola Angelo Tandurella, il vicepresidente Mattia Corbetta, il presidente provinciale di Gioventù Nazionale Fabio Morelli e l’onorevole Valerio Cattaneo.

Nel corso della manifestazione la delegazione del Vco ha svolto un lavoro di interlocuzione con esponenti del governo, della regione Piemonte e del parlamento europeo, portando all’attenzione alcune priorità strategiche del territorio. In particolare è stato affrontato il tema degli impianti di risalita e, più in generale, della tenuta del turismo montano, insieme alle questioni infrastrutturali e dei trasporti, decisive per un’area di confine come il Verbano Cusio Ossola, e alle ricadute economiche e occupazionali connesse a questi ambiti. È inoltre proseguito il confronto con i rappresentanti delle altre province italiane confinanti con la Svizzera, con l’obiettivo di costruire una rete di collaborazione a sostegno delle imprese che operano sul versante italiano. Significativo il confronto con la struttura del ministro del turismo Daniela Santanchè sugli impianti di risalita. È stato fatto il punto sul bando nazionale, rispetto al quale i progetti del Vco risultano penalizzati in graduatoria, e sulle criticità che questo comporta per le stazioni alpine più fragili. Il ministero ha confermato l’attenzione verso questi territori e lo sforzo in corso per reperire ulteriori risorse, che potrebbero consentire il finanziamento di alcuni interventi attraverso lo scorrimento della graduatoria, principio già formalmente accolto anche a seguito di sollecitazioni provenienti da Fratelli d’Italia Vco. Sul fronte infrastrutturale, il confronto con il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti Antonio Iannone ha riguardato la linea ferroviaria del Sempione, asse strategico del corridoio europeo Genova–Rotterdam. È stata ribadita la necessità dell’inserimento formale della tratta tra le opere strategiche di interesse nazionale, condizione indispensabile per consentire a Rfi di aggiornare lo studio di fattibilità e affrontare le criticità esistenti, a partire dal nodo della galleria elicoidale di Varzo. La partecipazione ad Atreju si inserisce in un percorso di lavoro che proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di mantenere un collegamento costante tra il Verbano Cusio Ossola e i livelli decisionali regionali, nazionali ed europei.