Terza Categoria: impresa del Montecrestese in casa dell'Armeno

Si sono disputati i quattro recuperi della decima giornata del campionato di Terza Categoria, che aveva inizialmente visto lo svolgimento di due soli incontri: Meina - Gattico Veruno, terminata 3-2, e Libertas Vaprio - Valsessera, conclusasi sul 3-0.

Del trio di testa formato da San Maurizio, Pregliese e Armeno, solo i biancoverdi cusiani riescono a vincere, e si godono ora il primato solitario.

L’Armeno cade sotto i colpi di un Montecrestese corsaro, capace di vincere per 3-1 in trasferta, con i gol di Bertini, Rondoni e Savoia in pieno recupero. Grande impresa per gli ossolani, che irrompono in zona playoff, a soli quattro punti dalla vetta.

Sconfitta inopinata e imprevedibile per la Pregliese, che era appena tornata in vetta, ma butta via una grossa occasione perdendo in casa contro il fanalino di coda Verbania Olympia. Per i ragazzi di Lipari è la classica giornata no, forse inconsciamente i gialloverdi pensavano di avere i tre punti in tasca già prima di giocare, ma non passano che dieci minuti e gli ospiti li riportano alla realtà andando sul doppio vantaggio con Traorè e Pisillo. Gli ossolani sono sotto choc e faticano a reagire, ma a metà ripresa accorciano le distanze con un rigore trasformato da Rinaldi. I successivi attacchi non portano altre marcature, anzi sono gli ospiti a sprecare un calcio di rigore, ben parato dal portiere Bionda: a Crevoladossola finisce 1-2.

Vince in trasferta anche la Virtus Crusinallo, che costringe la Mergozzese di Pascale alla seconda sconfitta consecutiva. Le reti della vittoria per gli ospiti sono opera di Jaouhari Lebrari e Forzani. Per gli ossolani sfuma l’occasione di issarsi al secondo posto, occupato ora proprio dai cusiani, insieme a Pregliese e Armeno.

Ora il campionato osserverà la pausa invernale, si riprenderà domenica 26 gennaio con la prima giornata di ritorno, che vede in programma un interessante Pregliese-Mergozzese.

Risultati:

Armeno - Montecrestese 1 - 3; Oleggio Castello - San Maurizio 1 - 3; Pregliese - Verbania Olympia 20.20 1 - 2; Mergozzese - Virtus Crusinallo 0 - 2

Classifica:

Armeno, San Maurizio, Pregliese 20 - Virtus Crusinallo, Mergozzese, Oleggio Castello 17 - Montecrestese 16 - Valsessera 14 - Libertas Vaprio, Meina 13 - Soccer Gattico Veruno 6 - Verbania Olympia 3