Leo Club Cusio Ossola e Lions Club donano biscotti al San Biagio

La gentilezza può assumere molte forme, anche quella di una confezione di biscotti. È con questo spirito che il Leo Club Cusio Ossola, in collaborazione con il Lions Club di Domodossola, ha deciso di donare i "Gentilotti" al reparto Servizio recupero rieducazione funzionale dell'ospedale San Biagio di Domodossola.

Massimo Nobili, responsabile della comunicazione per l'Asl Vco, ha aperto l'incontro sottolineando il significato del gesto: "A nome di Asl Vco, sono contento di comunicare che le associazioni hanno voluto donare i “Gentilotti” agli operatori sanitari del San Biagio. Il nome dei biscotti riprende il tema della gentilezza, un valore fondamentale. È importante ricordare quanto sia essenziale porsi nei confronti degli altri con un atteggiamento gentile, e questo piccolo gesto ne è un simbolo concreto".

Anita Garino, presidente del Leo Club Ossola: "Questi biscotti nascono in collaborazione con Lions Domodossola, e sotto Natale abbiamo voluto fare un gesto in più per portare un sorriso a chi ogni giorno si prende cura degli altri. Il ricavato dei “Gentilotti” sosterrà inoltre un progetto di solidarietà dedicato all'alluvione in Spagna, per aiutare le persone colpite dalla Dana a Valencia."

Il personale sanitario ha ringraziato le associazioni: "Questo pensiero ha un valore speciale perché arriva da ragazzi giovani. La gentilezza, sia quella rivolta ai pazienti che quella ricevuta, è un elemento fondamentale nel nostro lavoro quotidiano."