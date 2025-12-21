Provincia, Albertella eletto presidente

È Giandomenico Albertella, sindaco di Verbania e candidato del centrodestra, il nuovo presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola. L’esito è arrivato al termine dello spoglio dei voti ponderati, che hanno premiato Albertella rispetto allo sfidante Enrico Barbazza, sindaco di Malesco ed espressione del centrosinistra.

Il risultato finale ha visto Albertella superare quota 44 mila punti, contro poco più di 34 mila raccolti da Barbazza, sancendo la vittoria netta nella competizione per la guida dell’ente.

Le elezioni si sono svolte nella giornata di domenica 21, con l'unico seggio allestito al Tecnoparco di Fondotoce, sede della Provincia. Le operazioni di voto si sono aperte alle 8 del mattino e si sono concluse alle 20. Alta la partecipazione: oltre il 70% degli aventi diritto si è recato alle urne. Hanno espresso il loro voto sindaci e consiglieri comunali di 73 Comuni del VCO; unica assente Macugnaga, attualmente retta da un commissario prefettizio.

Come previsto dalla normativa, il voto non era uguale per tutti, ma ponderato in base alla popolazione dei Comuni rappresentati. Nei centri più piccoli, fino a 3.000 abitanti, Albertella ha fatto registrare un netto vantaggio, così come nella fascia dei Comuni tra i 3.001 e i 5.000 residenti.

Barbazza ha invece ottenuto un risultato migliore nei Comuni di media dimensione, Villadossola e Gravellona Toce, dove ha superato di misura il sindaco di Verbania. Tuttavia, il peso decisivo è arrivato dai centri più popolosi – Verbania, Domodossola e Omegna – che hanno orientato in modo chiaro l’esito finale a favore di Albertella.

Giandomenico Albertella subentra ad Alessandro Lana alla presidenza della Provincia del Verbano Cusio Ossola, aprendo una nuova fase amministrativa per l’ente.