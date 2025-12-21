Provincia del Vco, Preioni: “Con Albertella un’azione comune su mcanoni idrici, deleghe e specificità del territorio”

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Giandomenico Albertella, neoeletto presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola”. Così il sottosegretario Alberto Preioni saluta l’elezione del sindaco di Verbania alla guida dell’ente provinciale, esprimendo anche “un augurio di buon lavoro alla guida di un territorio complesso, ricco di potenzialità e strategico per il Piemonte e per il Paese”.

Preioni sottolinea la necessità di un governo equilibrato di un’area dalle caratteristiche uniche. “Sono certo che Albertella saprà dimostrare equilibrio e visione nel governare un territorio tripolare come il VCO, valorizzandone le specificità e tenendo insieme le diverse anime che lo compongono”, afferma.

Al centro dell’azione condivisa, secondo il sottosegretario, ci saranno temi cruciali per il futuro del territorio. “Difenderemo insieme la specificità montana del VCO e la centralità dei canoni idrici, questioni fondamentali per lo sviluppo e la tutela del nostro territorio”, spiega Preioni, annunciando l’avvio immediato di un confronto operativo.

“Attiveremo fin da subito un tavolo di lavoro per dare piena attuazione alle competenze esclusive riconosciute al VCO dalla legge di cui sono primo firmatario”, aggiunge. “Si tratta di competenze già previste dalla normativa e che ora devono essere applicate in modo concreto”.

Nel percorso di rafforzamento del ruolo della Provincia, Preioni indica anche alcune deleghe strategiche da valutare e trasferire. “Insieme al presidente Albertella valuteremo l’esercizio di funzioni fondamentali come forestazione, rapporti transfrontalieri, dissesto idrogeologico e altre materie strategiche, affinché il VCO possa davvero esercitare il ruolo che la legge gli riconosce”.

Il sottosegretario evidenzia inoltre il significato politico dell’elezione: “Con Albertella, la Lega e il centrodestra si riconfermano forza trainante del territorio, a dimostrazione del buon lavoro svolto e della strada giusta intrapresa”.

Non manca infine un ringraziamento al presidente uscente. “Un grazie sentito va a Lana per il grande lavoro svolto in questi anni, per l’impegno costante e per la vicinanza concreta al territorio, sempre portata avanti con serietà e spirito di servizio”, conclude Preioni.

Resta infine aperto il tema del futuro istituzionale delle Province. “È necessario superare definitivamente la legge Delrio, una riforma che ha indebolito questi enti e che va archiviata al più presto per restituire piena dignità, risorse e funzioni agli enti territoriali”, ribadisce il sottosegretario.