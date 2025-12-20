La provincia del Vco al voto: via alla sfida tra Barbazza e Albertella

Mancano ormai poche ore all’apertura del seggio per l’elezione del nuovo presidente della provincia del Verbano Cusio Ossola. Si vota domani, domenica 21 dicembre, dalle 8.00 alle 20.00, in un’unica sezione elettorale allestita al Tecnoparco, sede della provincia. A sfidarsi Giandomenico Albertella ed Enrico Barbazza, rispettivamente sindaci di Verbania e Malesco.

Albertella, classe 1958, è il candidato per il centrodestra. Laureato in architettura al Politecnico di Milano, si è avvicinato alla politica fin da giovanissimo. Nel 1985 è stato eletto sindaco di Cannobio, ruolo che ha poi ricoperto nuovamente tra il 2009 e il 2014. Tra il 1985 e il 1995 è stato anche eletto consigliere della provincia di Novara. Dal 2024 è sindaco del capoluogo del Vco. Il candidato scelto dal centrosinistra è invece Barbazza, primo cittadino di Malesco. 49 anni, è al suo quarto mandato alla guida del comune vigezzino, dove è stato eletto per la prima volta nel 2009 e riconfermato per la quarta volta nel 2024.

Come noto, quella del presidente della provincia è un’elezione di “secondo grado”: non sono, dunque, i cittadini a recarsi alle urne ma unicamente i sindaci e consiglieri dei 74 comuni del Vco. Il corpo votanti è quindi composto da 842 persone, tenendo conto del commissariamento del comune di Macugnaga, che quindi è temporaneamente priva di sindaco e consiglieri. Il voto è ponderato: ciò significa che uno non vale uno, ma il peso dei voti dipende dal numero degli abitanti dei singoli comuni. Dunque, maggiore è il peso demografico del comune, maggiore peso avrà il voto dei suoi rappresentanti. I comuni sono suddivisi in quattro fasce, sulla base del numero degli abitanti. La fascia A comprende i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, che nel Vco sono 62: in questo caso ogni votante vale 52 punti. La fascia B comprende comuni dai 3.001 ai 5.000 abitanti, che sono 6; qui ogni votante vale 256 punti. In fascia C ci sono i comuni dai 5.001 agli 8.000 abitanti, due in tutto, con un peso di 406 punti. Infine, le tre città principali - Verbania, Omegna e Domodossola - con popolazione tra i 10.001 ai 30.000, valgono 522 punti.