Domodossola, bilanci e interrogazioni: la farmacia comunale torna sotto esame in consiglio

La farmacia comunale rimane osservata speciale. Nel corso del consiglio comunale di Domodossola, in programma lunedì 22 dicembre alle 21.00, sarà infatti discussa l’approvazione del bilancio di previsione 2026 e il piano programma bilancio pluriennale 2026-2027-2028 dell'Azienda Speciale Pluriservizi Farmacia Comunale. Occhi puntati, dunque, sui conti della farmacia, che nel 2024 aveva fatto registrare una perdita di oltre 30mila euro e, secondo quanto emerso negli ultimi incontri in comune, anche per il 2025 la situazione non cambia.

All’ordine del giorno anche un’interrogazione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che chiede chiarimenti in merito ad un possibile ”ingresso del comune di Domodossola nella società Vco Trasporti”.

Il consiglio comunale affronterà poi altri temi quali la modifica al regolamento per l’accesso e l’utilizzo del nuovo skate park, l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2027-2028 e delle aliquote 2026 dell’Imu. Al centro della discussione anche l’approvazione della bozza di un accordo tra l'Unione Montana delle Valli dell’Ossola, l'Unione Montana Alta Ossola, l'Unione dei Comuni Montani Media Ossola, il comune di Domodossola e il comune di Mergozzo per il trasferimento e la divisione dei beni immobili della ex Comunità Montana delle Valli dell’Ossola siti in via Romita e regione Nosere a Domodossola.