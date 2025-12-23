Acqua Novara Vco, servizio esteso anche al comune di Druogno

A partire dal 1° gennaio 2026, il gestore del ciclo idrico Acqua Novara.Vco estenderà ufficialmente la propria attività anche ai comuni di Druogno e Miazzina, rafforzando ulteriormente la propria presenza sul territorio. Nel dettaglio, il comune di Druogno entrerà a far parte del perimetro gestionale per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, mentre il comune di Miazzina sarà servito per i servizi di acquedotto e fognatura.

Con l’ingresso di questi due comuni, la società arriva a servire complessivamente oltre 478mila abitanti, ovvero il 93% della popolazione delle province di competenza, un risultato di grande rilievo che testimonia il percorso di crescita e consolidamento del gestore.

“L’estensione del servizio rappresenta un importante riconoscimento della fiducia riposta da sindaci e dall’autorità d’ambito nel modello gestionale di Acqua Novara.Vco – ha indicato il presidente della società Emanuele Terzoli - fondato su competenza tecnica, solidità organizzativa e attenzione costante alla qualità del servizio e alla tutela della risorsa idrica”. “L’adesione di Druogno e Miazzina – commenta l’amministratore delegato Daniele Barbone – conferma la validità del lavoro svolto in questi anni e rafforza il nostro impegno a garantire servizi idrici efficienti, sostenibili e di elevata qualità. È un segnale chiaro che ci sprona a proseguire con responsabilità e visione di lungo periodo”.

Per i cittadini dei due comuni si aprono nuove prospettive di miglioramento, sia in termini di qualità del servizio sia di programmazione degli investimenti, con l’obiettivo di assicurare infrastrutture moderne, affidabili e in linea con le sfide ambientali e normative future. Acqua Novara.Vco conferma così il proprio ruolo di riferimento nel servizio idrico integrato del Piemonte Orientale, ponendo al centro i territori, le comunità e la sostenibilità.