Domodossola rinnova i contributi per le famiglie in difficoltà

Il comune di Domodossola rinnova anche per il 2026 il proprio impegno a favore dei cittadini in condizioni di grave disagio sociale, economico, fisico o relazionale. L’amministrazione ha infatti disposto l’erogazione di contributi economici destinati al pagamento delle utenze domestiche per singoli e nuclei familiari in difficoltà. La misura rientra nelle politiche sociali programmate nel Documento Unico di Programmazione 2026‑2028 e nel Bilancio di Previsione approvato a dicembre 2025. L’obiettivo è garantire continuità a un sostegno considerato essenziale per prevenire situazioni di ulteriore marginalità.

Per l’anno in corso è stato previsto un impegno di spesa pari a 40.000 euro, già previsti nel bilancio comunale. I contributi saranno assegnati sulla base delle valutazioni degli operatori del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali dell’Ossola e potranno essere erogati anche tramite pagamento diretto delle bollette da parte dell’ufficio ragioneria.