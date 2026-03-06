VisionAlps: giovani e mobilità al centro del futuro del Vco

Si è tenuta ieri, giovedì 5 marzo, con una grande partecipazione di pubblico, la prima edizione di VisionAlps a Domodossola. Si tratta di un format, ideato dalla società Innovabilify per i territori dell’arco alpino, coll’obiettivo di oﬀrire agli operatori pubblici e privati dell’ecosistema alpino uno spazio di confronto e approfondimento, finalizzato alla definizione di progetti e investimenti strategici.

Due, in particolari, i grandi temi affrontati nel corso del convegno, che si è tenuto nell’arco dell’intera giornata nella sede del Gal Laghi e Monti (organizzatore dell’evento): i giovani e la mobilità. A spiegare questa scelta è Marco Cerutti, presidente del Gal: “Abbiamo scelto questi temi sulla base di analisi e dati raccolti: da una parte la crisi demografica che il territorio del Vco sta attraversando tanto nelle realtà montane quanto a fondovalle (si stima che entro il 2040 la popolazione di Verbania possa tornare a quella che era negli anni ’50); dall’altra l’indagine della Fondazione Comunitaria del Vco sul malessere dei giovani, che lasciano la provincia perché percepiscono che quest’ultima non ha nulla da offrire in termini di occupazione, socialità e mobilità".

La prima parte del convegno si è dunque focalizzata sul rapporto tra la generazione Z e il territorio montano. “Si è parlato in particolare - spiega ancora Cerutti - del fondamentale ruolo della scuola come luogo non solo di apprendimento e didattica, ma anche di aggregazione sociale. La scuola, come dimostrano alcune buone pratiche presenti in Svizzera ma anche al Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola, può diventare promotrice di laboratori, idee, competenze che vanno oltre la didattica per aiutare i giovani a fare rete e a non sentirsi esclusi. Offrendo ai ragazzi e agli insegnanti i giusti strumenti, anche grazie all’innovazione tecnologiche, si può creare una rete grazie alla quale i giovani sviluppano le proprie idee e le proprie passioni, passando dalla scuola al mondo del lavoro. Nel corso del convegno, abbiamo sollevato un interrogativo fondamentale: cosa possiamo fare, come territorio, per supportare questi ragazzi?”.

Il secondo grande tema affrontato è quello della mobilità. Anche in questo caso, la riflessione parte dai giovani: “Tra i temi prioritari sottolineati dai ragazzi c’è quello dell’impossibilità di muoversi sul territorio: i servizi di trasporto che sono attualmente presenti non sono sufficienti - sottolinea il presidente Cerutti -. È necessario che i trasporti pubblici siano più efficienti e integrati con le nuove tecnologie: basti pensare ai giovani che, se non possono utilizzare uno smartphone per cercare percorsi, biglietti e informazioni, come si fa nelle grandi città, allora non useranno i mezzi pubblici. Credo che il territorio del Vco, da questo punto di vista, debba ripensarsi a tutto tondo e per farlo è fondamentale raccogliere e analizzare dati, leggere in modo puntuale i fenomeni della mobilità per offrire un servizio migliore e più efficace. Anche in questo caso ci siamo chiesti: cosa possiamo fare per migliorare? Chi può intervenire per farlo?”. Lo stesso discorso si è applicato anche per la rete cicloescursionistica presente in tutto il Vco: per valorizzarla al meglio è necessario raccogliere dati su chi la frequenta, quali sono i sentieri più percorsi, in modo da poter migliorare i servizi offerti.

“C’è tanto lavoro da fare - concede Cerutti -. Quello che ci auguriamo, al termine di questa esperienza di VisionAlps, è che il Gal insieme a tutti i partner che hanno preso parte all’evento possa dare il via a tavoli di lavoro per mettere in pratica tuto ciò di cui si è discusso”.