“Occhio alle truffe”: a Verbania un incontro per difendersi dalle frodi online

Si è svolta a Villa Giulia, a Verbania l’iniziativa “Occhio alle truffe: l’educazione digitale contro le frodi in rete”, per sensibilizzare la cittadinanza sui potenziali rischi delle frodi online. L’evento, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Comune di Verbania, ha avuto l’obiettivo di promuovere la cultura e la conoscenza del mondo digitale, sensibilizzando sulla difesa dalle insidie della rete e valorizzando le opportunità offerte dalle innovazioni in corso.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di Katiuscia Zucco, Assessore alle politiche sociali del Comune di Verbania, Fabiano Bravin, Ispettore della Polizia di Stato presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Omegna e l’Ispettore della Polizia di Stato Cristian Dal Negro - responsabile Sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile della Questura di Verbania.

All’evento hanno partecipato anche gli esperti in materia di Educazione Digitale e di Fraud Management di Poste Italiane che hanno illustrato ai partecipanti come riconoscere ed evitare le trappole più comuni, come proteggere i dati in rete e tutelare la sicurezza dei propri dispositivi, compresi quelli in uso nelle proprie abitazioni.

Nel corso dell’incontro particolare attenzione è stata dedicata ai giovani, nativi digitali, alla loro esposizione ai pericoli del web, all’utilizzo dei social network e al ruolo degli adulti nel supportare i ragazzi per acquisire la consapevolezza nell’uso degli strumenti digitali e consentire loro di crescere come cittadini responsabili.

Poste Italiane propone costantemente percorsi di educazione digitale mediante contenuti multimediali, come podcast, giochi, infografiche e videopillole accessibili gratuitamente nella sezione web, alcuni anche nella Lingua Italiana dei Segni – Lis. Le attività possono essere seguite anche sui canali social LinkedIn, Facebook e X attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram di Poste Italiane.

Le Forze dell’Ordine rinnovano l’invito alla cittadinanza a prestare la massima attenzione a comunicazioni sospette ricevute tramite telefono, SMS o e-mail, soprattutto quando queste richiedano l’inserimento o la trasmissione di dati bancari o personali. Si ricorda che nessun istituto bancario né le Forze di Polizia richiedono tali informazioni tramite questi canali. Si invitano tutti i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali tentativi di frode e a rivolgersi agli sportelli preposti per ricevere supporto e informazioni utili alla prevenzione di simili episodi, anche attraverso il portale on-line www.commissariatodips.it

Nel corso dell’anno l’iniziativa interesserà tutto il territorio nazionale, nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile.