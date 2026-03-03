Vigili del fuoco del Vco sul podio al Campionato italiano di trail

Domenica 1 marzo nella cornice di Finale Ligure, con partenza da Finalborgo, si è svolto il 6° Campionato Italiano dei Vigil del Fuoco di Trail, 1° Memorial “CSE Ermano Fossati”, su un percorso di 16km e 1000 metri di dislivello positivo. Gara facente parte del circuito podistico Vigili del Fuoco 2026, a cui hanno partecipato Comandi provenienti da tutto il territorio nazionale.

Al nastro di partenza anche atleti del comando del Verbano Cusio Ossola: 2 vigili volontari di Villadossola, un vigile volontario di Omegna e un Capo Reparto in quiescenza, portando a casa ottimi risultati.

Nello specifico:

- Spadaro Carmelo 3° Vigile del Fuoco classificato nella categoria Over 65

- Montanari Fabio 2° Vigile del Fuoco classificato, vice campione Italiano, nella categoria AM45

- Mussi Federico 2° Vigile del Fuoco classificato (4° assoluto su 368 partecipanti) conquistando il titolo di vice campione Italiano e quello di campione italiano della sua categoria, essendosi classificato 1° nella categoria AM18.



Tali risultati hanno permesso al Comando del Verbano Cusio Ossola di salire sull’ultimo gradino del podio nella classifica generale per Comandi, su un complessivo di 45 comandi iscritti.