Debutto in libreria per Francesca Stimoli con il romanzo 'Oltre la Soglia'

È in uscita il 6 marzo Oltre la Soglia, il romanzo di Francesca Stimoli, pubblicato da Brè Edizioni, realtà editoriale che fa parte del Gruppo Santelli. Un debutto letterario che parte idealmente dall’Ossola: la scrittrice è infatti nata a Domodossola, territorio con cui mantiene un legame profondo nonostante oggi viva a Vicenza.

La passione per la scrittura accompagna Stimoli fin dall’infanzia. Il primo riconoscimento significativo arriva già durante la scuola primaria, quando un tema dedicato al traforo del Sempione le vale il premio del Kiwanis Club di Domodossola. Da quel momento le parole diventano per lei uno strumento per osservare la realtà, riflettere sulle emozioni e raccontare percorsi di vita.

Oltre la Soglia racconta la storia di Ambra, una donna alle prese con paure, desideri e trasformazioni interiori. Attraverso il suo cammino, il romanzo invita a guardare agli eventi con apertura, a chiedere aiuto quando serve e a lasciarsi sorprendere dalle possibilità che la vita può offrire. Il libro propone una riflessione sul coraggio di affrontare l’ignoto e sull’importanza di seguire le proprie sensazioni, elementi che accompagnano il percorso di crescita della protagonista e che rappresentano temi universali capaci di parlare a molti lettori.

"Scrivere questo romanzo – spiega Francesca Stimoli – è stato un modo per esplorare emozioni e possibilità, un percorso che mi ha permesso di riflettere sulla vita e di offrire ai lettori uno spazio per fare altrettanto".

Prima di questo esordio narrativo, l’autrice ha autopubblicato anche un breve manuale dedicato alla comunicazione, dal titolo Imparare a comunicare. Oltre la Soglia rappresenta però il suo primo romanzo e segna un passo importante nel suo percorso di scrittura. Il libro sarà disponibile dal 6 marzo in tutte le librerie e negli store online.