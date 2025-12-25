Al teatro La Fabbrica il tradizionale concerto natalizio della Cappella Musicale del Calvario

Torna anche quest’anno il tradizionale concerto di Natale della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, come di consueto in programma il 28 dicembre alle 21.00. Per l’edizione 2025, però, si cambia sede: non più la Collegiata di Domodossola – che non può ospitare il concerto a causa dei lavori di restauro in corso – ma il teatro La Fabbrica di Villadossola.

Protagonisti diverse compagini musicali del territorio piemontese che, insieme alla Corale di Calice, compongono Polimnia Arts Chorus & Orchestra, diretta dal maestro Lorenzo Battagion. Insieme ai cori e all’orchestra, le soliste Annamaria Turicchi e Serena Rubini.

Il programma della serata comprende il “Te Deum” per doppio coro e orchestra di Giuseppe Verdi e il “Parsifal” di Richard Wagner (finale del primo atto per coro e orchestra e alcune arie). L’ingresso è libero.