Toceno, si inaugura una mostra di dipinti ad affresco

Sabato 27 dicembre alle 17.30 sarà inaugurata nella casa parrocchiale di Toceno un’inedita mostra di dipinti ad affresco. L’esposizione è stata realizzata dalla Pro Loco e dal comune e rimarrà visitabile fino al 4 gennaio tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30. La serata di inaugurazione prevede intermezzi musicali a cura del maestro Jean Paul Constantin.