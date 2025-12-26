 / Cultura

26 dicembre 2025

Toceno, si inaugura una mostra di dipinti ad affresco

Taglio del nastro il 27 dicembre nella casa parrocchiale

Sabato 27 dicembre alle 17.30 sarà inaugurata nella casa parrocchiale di Toceno un’inedita mostra di dipinti ad affresco. L’esposizione è stata realizzata dalla Pro Loco e dal comune e rimarrà visitabile fino al 4 gennaio tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30. La serata di inaugurazione prevede intermezzi musicali a cura del maestro Jean Paul Constantin.

l.b.

