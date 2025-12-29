 / Antigorio

Baceno, riaperta l'asta per un antico immobile walser

L'edificio è uno dei rari esempi di architettura tradizionale mista in legno e pietra. Le offerte devono essere presentate entro il 20 febbraio

Il municipio di Baceno

Il comune di Baceno ha avviato il secondo esperimento d’asta pubblica per la vendita di un fabbricato residenziale situato nella frazione Osso, a circa tre chilometri dal capoluogo lungo la strada per l’Alpe Devero. L’immobile, risalente al 1630 circa, rappresenta uno dei rari esempi di architettura tradizionale mista in legno e pietra ancora presenti in valle Antigorio, con evidenti influenze della tradizione walser.

L’edificio, composto da due abitazioni affiancate su tre piani, conserva gran parte delle sue caratteristiche originarie: facciata sud interamente in legno, fronti laterali e nord in pietra, copertura in piode e presenza della tipica “stube” walser. La posizione panoramica, affacciata sulla piana di Osso, ne accresce il valore storico e paesaggistico.

Dopo decenni di mancata manutenzione, il fabbricato necessita di interventi di recupero, in particolare sulla copertura e su alcune travi interne. Essendo riconosciuto come bene culturale, ogni lavoro dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza, ma sono previste forme di contributo e agevolazioni fiscali per il restauro.

Il prezzo a base d’asta è fissato in 91.800 euro. Le offerte dovranno essere presentate entro il 20 febbraio 2026; l’asta si terrà il 23 febbraio presso gli uffici comunali. La documentazione completa e i moduli per partecipare sono disponibili sul sito del comune.

