Baceno, riaperta l'asta per un antico immobile walser

Il comune di Baceno ha avviato il secondo esperimento d’asta pubblica per la vendita di un fabbricato residenziale situato nella frazione Osso, a circa tre chilometri dal capoluogo lungo la strada per l’Alpe Devero. L’immobile, risalente al 1630 circa, rappresenta uno dei rari esempi di architettura tradizionale mista in legno e pietra ancora presenti in valle Antigorio, con evidenti influenze della tradizione walser.

L’edificio, composto da due abitazioni affiancate su tre piani, conserva gran parte delle sue caratteristiche originarie: facciata sud interamente in legno, fronti laterali e nord in pietra, copertura in piode e presenza della tipica “stube” walser. La posizione panoramica, affacciata sulla piana di Osso, ne accresce il valore storico e paesaggistico.

Dopo decenni di mancata manutenzione, il fabbricato necessita di interventi di recupero, in particolare sulla copertura e su alcune travi interne. Essendo riconosciuto come bene culturale, ogni lavoro dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza, ma sono previste forme di contributo e agevolazioni fiscali per il restauro.

Il prezzo a base d’asta è fissato in 91.800 euro. Le offerte dovranno essere presentate entro il 20 febbraio 2026; l’asta si terrà il 23 febbraio presso gli uffici comunali. La documentazione completa e i moduli per partecipare sono disponibili sul sito del comune.