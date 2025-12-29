 / Cultura

Toceno porta l’affresco in mostra: l’antica arte rinasce in sala parrocchiale FOTO

Inaugurata l’esposizione curata da Giuseppe Bergamaschi e dal gruppo “La Bottega dell’Arte”: antiche tecniche, nuovi sguardi e un calendario solidale per sostenere le attività del laboratorio artistico

Portare l’arte dell’affresco dai muri delle vecchie case, direttamente all’interno di una sala espositiva. E’ una mostra che non ha precedenti quella allestita a Toceno. Presso la sala parrocchiale sabato 27 dicembre alle 17.30 è stata inaugurata infatti una mostra unica nel suo genere.

A cura dell'artista della calce, Giuseppe Bergamaschi e del gruppo "La Bottega dell'Arte" è stata presentata l'esposizione di pittura di dipinti ad affresco, allestita in collaborazione con Comune e Pro loco. Giuseppe Bergamaschi da anni si prodiga per tramandare gli antichi usi della lavorazione della calce e la tecnica dell’affresco, custode di queste antiche tradizioni che, con passione, trasmette alle nuove generazioni e alle scuole.

Grazie al gruppo di amici de La Bottega dell’Arte, vengono anche periodicamente organizzate delle giornate informative e divulgative, come quella organizzata l’estate scorsa a Santa Maria Maggiore. In occasione dell’inaugurazione della mostra è stato anche presentato il calendario 2026: il ricavato della vendita sarà a sostegno delle attività de La Bottega dell’Arte. La mostra sarà visitabile fino al 4 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30.

Marco De Ambrosis

