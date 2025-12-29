Toceno porta l’affresco in mostra: l’antica arte rinasce in sala parrocchiale FOTO

Portare l’arte dell’affresco dai muri delle vecchie case, direttamente all’interno di una sala espositiva. E’ una mostra che non ha precedenti quella allestita a Toceno. Presso la sala parrocchiale sabato 27 dicembre alle 17.30 è stata inaugurata infatti una mostra unica nel suo genere.

A cura dell'artista della calce, Giuseppe Bergamaschi e del gruppo "La Bottega dell'Arte" è stata presentata l'esposizione di pittura di dipinti ad affresco, allestita in collaborazione con Comune e Pro loco. Giuseppe Bergamaschi da anni si prodiga per tramandare gli antichi usi della lavorazione della calce e la tecnica dell’affresco, custode di queste antiche tradizioni che, con passione, trasmette alle nuove generazioni e alle scuole.

Grazie al gruppo di amici de La Bottega dell’Arte, vengono anche periodicamente organizzate delle giornate informative e divulgative, come quella organizzata l’estate scorsa a Santa Maria Maggiore. In occasione dell’inaugurazione della mostra è stato anche presentato il calendario 2026: il ricavato della vendita sarà a sostegno delle attività de La Bottega dell’Arte. La mostra sarà visitabile fino al 4 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30.