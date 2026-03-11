I Cameristi della Scala inaugurano la stagione sinfonica del teatro La Fabbrica

Si inaugura giovedì 12 marzo alle 21.00 la seconda edizione della stagione lirico-sinfonica del teatro La Fabbrica di Villadossola, fortemente voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione della Fondazione Paola Angela Ruminelli. Il calendario, composto da tre serate, si apre con l’atteso ritorno in Ossola dei Cameristi della Scala, in un concerto intitolato “Incanti sonori: elevi, romanze e concerti”.

Il repertorio attraversa più di un secolo di musica europea, da Wolfgang Amadeus Mozart a Gabriel Fauré, passando per Edward Elgar e Ludwig van Beethoven. I Cameristi della Scala sono Duccio Beluffi, Suela Piciri, Xhiliola Kraja, Enkeleida Sheshaj, Gianluca Scandola, Roberto Nigro, Estela Sheshi, Na Li, Leila Negro (violini), Eugenio Silvestri, Francesco Lattuada, Marcello Schiavi (viole), Francesco Martignon, Cosma Pomarico (violoncelli), Omar Lonati (contrabbasso), Marco Zoni (flauto), Matteo Forla, Augusto Mianiti (oboi), Alexandr Betak, Sofia Bartolini (fagotti), Claudio Minervini, Lucia Maria Palumbo (corni). Solisti Laura Marzadori al violino e Massimo Polidori al violoncello.

Come tutti gli appuntamenti della Fondazione Ruminelli, la serata è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Le offerte raccolte durante le serate saranno interamente devolute a progetti benefici sul territorio.