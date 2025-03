Senza assicurazione e con targa non propria: la polizia locale sequestra un'auto in sosta a Domodossola

Il controllo del territorio avviene spesso non solo grazie alle pattuglie di polizia locale costantemente presenti, ma anche attraverso gli occhi dei cittadini che riportano situazioni poco chiare, rendendo l’intervento della polizia locale più capillare sul territorio. È proprio grazie a una di queste segnalazioni che gli operatori della polizia locale di Domodossola hanno rinvenuto in sosta un autoveicolo di marca Lotus.

Grazie ai controlli effettuati tramite le banche dati, il veicolo è risultato senza assicurazione, con una targa non propria in quanto importata dall’estero e in attesa dell’immatricolazione in Italia. La sanzione prevista per la circolazione di veicolo sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria va da un minimo di 866,00 euro a 3.464,50 euro (606,20 euro se pagato in cinque giorni) oltre a prevedere il sequestro propedeutico alla confisca. Per quanto riguarda invece la circolazione con targa non propria (prima infrazione), oltre al ritiro della targa usata impropriamente, è stato applicato il fermo del veicolo per tre mesi e l’importo definitivo della sanzione pecuniaria sarà stabilito dal prefetto entro i limiti edittali di questa ulteriore sanzione, che vanno da 2.046,00 euro a 8186,00 euro.