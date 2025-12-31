Incidente sulla funivia di Macugnaga, Cgil: "Indispensabile investire sulla sicurezza"

All’indomani dell’incidente avvenuto sulla funivia del monte Moro a Macugnaga, in cui 12 persone sono rimaste lievemente ferite, i sindacati Filt Cgil nazionale e Cgil Novara Vco intervengono sul tema della sicurezza degli impianti.

“Ancora una volta – si legge in una nota di Filt Cgil - un evento drammatico richiama con forza il tema della sicurezza nei trasporti a fune e della tutela di lavoratori e utenti. È indispensabile fare piena luce sulle cause dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sono necessari investimenti costanti in manutenzione, controlli rigorosi e formazione del personale, affinché la sicurezza non sia mai sacrificata a logiche di risparmio o precarizzazione. Ora esprimiamo la nostra più sentita vicinanza alle persone coinvolte e alle loro famiglie”.

Dello stesso avviso anche Cgil Novara Vco: “Occorre investire per garantire la sicurezza delle infrastrutture già esistenti prima di sperperarle in altre dai costi enormi e dalla dubbia utilità, come il governo continua a fare. Poteva essere l’ennesima tragedia in un territorio morfologicamente critico, che necessiterebbe di ingenti risorse per eseguire lavori di ripristino e ammodernamento, ma la cui specificità viene sempre più ignorata”.