Cervo avvistato in zona Nosere VIDEO

Insolito incontro questa mattina in zona Nosere, dove un cervo è stato avvistato nei pressi del campo sportivo. Erano circa le 10 quando alcuni cittadini hanno notato l’animale, un esemplare maschio imponente, spuntare dalla strada e dirigersi verso il parcheggio.

Il cervo ha attraversato l’area con passo rapido ma senza apparente agitazione, attirando l’attenzione di chi si trovava sul posto. Le immagini, riprese da alcuni presenti, mostrano l’animale mentre si muove, prima di riguadagnare rapidamente la vicina area boschiva.



