Al teatro La Fabbrica il tradizionale concerto di Capodanno dei Gmo

È in programma stasera, giovedì 1° gennaio, alle 21.00 il tradizionale concerto di Capodanno dei Gmo - Giovani Musicisti Ossolani al teatro La Fabbrica di Villadossola. L’orchestra, diretta dal maestro Alberto Lanza, è ormai un appuntamento immancabile per accogliere il nuovo anno e quest’anno avrà come tema principale le colonne sonore più belle della storia del cinema.

Nel corso della serata, saranno premiati come di consueto i cittadini villadossolesi che si sono distinti durante l’anno. L’ingresso è a offerta libera: il ricavato sarà devoluto alla casa di riposo Ceretti di Villadossola.