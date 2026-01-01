 / Cultura

Al teatro La Fabbrica il tradizionale concerto di Capodanno dei Gmo

Durante la serata del 1° gennaio la premiazione dei villadossolesi dell’anno

È in programma stasera, giovedì 1° gennaio, alle 21.00 il tradizionale concerto di Capodanno dei Gmo - Giovani Musicisti Ossolani al teatro La Fabbrica di Villadossola. L’orchestra, diretta dal maestro Alberto Lanza, è ormai un appuntamento immancabile per accogliere il nuovo anno e quest’anno avrà come tema principale le colonne sonore più belle della storia del cinema.

Nel corso della serata, saranno premiati come di consueto i cittadini villadossolesi che si sono distinti durante l’anno. L’ingresso è a offerta libera: il ricavato sarà devoluto alla casa di riposo Ceretti di Villadossola.

