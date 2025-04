Coppa Piemonte: trionfa l’Esio Verbania

Si è giocata ieri sera la finale provinciale della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria, tra Esio Verbania e Crevolese. Il match è andato in scena al “Forlano” di Stresa, tra due squadre protagoniste del campionato di Seconda Categoria, che hanno dato vita ad un match entusiasmante e ricco di gol.

Parte meglio la squadra ossolana, che passa in vantaggio al quarto d’ora grazie al bomber Malvicini. Non si fa attendere la reazione verbanese, con Campion e Preiata che nel giro di dieci minuti ribaltano il punteggio, ma ancora i gialloblù piazzano l’acuto in finale di primo tempo con Ferrari, fissando il punteggio sul 2-2.

Nella ripresa l’Esio riparte subito forte e trova di nuovo il vantaggio con Zappoli, ma gli uomini di Pozzi non si arrendono e ancora Malvicini, su rigore, riporta il match in parità a un quarto d’ora dalla fine. Quando ormai lo spettro dei supplementari aleggiava sulla partita, ci pensa Preiata a piazzare la zampata decisiva all’88° minuto, chiudendo i giochi e regalando la Coppa provinciale all’Esio Verbania.

Ora la matricola terribile vede molto vicino la doppietta campionato-coppa, che potrebbe diventare ufficiale già domenica prossima dopo la grande sfida contro la Castellettese.

L’Esio acquisisce inoltre il diritto di partecipare alla fase finale regionale della Coppa, insieme alle vincenti delle altre coppe provinciali, con calendario da definire.