Riapre a Craveggia la mostra "Le ricostruzioni di Guido Dresti"

“Le ricostruzioni di Guido Dresti” è il titolo della mostra permanente allestita dal comune di Craveggia ed inaugurata lo scorso 26 luglio. Ora sarà nuovamente possibile ammirare le opere di Dresti: nel periodo pasquale riapre infatti la mostra di orologi solari e strumenti astronomici, a Palazzo Guglielmi. La mostra sarà visitabile dal 2 all’8 aprile, dalle 10.00 alle 12.00.
In Breve
domenica 05 aprile
sabato 04 aprile
venerdì 03 aprile
mercoledì 01 aprile
martedì 31 marzo
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?