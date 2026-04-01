Riapre a Craveggia la mostra "Le ricostruzioni di Guido Dresti"

“Le ricostruzioni di Guido Dresti” è il titolo della mostra permanente allestita dal comune di Craveggia ed inaugurata lo scorso 26 luglio. Ora sarà nuovamente possibile ammirare le opere di Dresti: nel periodo pasquale riapre infatti la mostra di orologi solari e strumenti astronomici, a Palazzo Guglielmi. La mostra sarà visitabile dal 2 all’8 aprile, dalle 10.00 alle 12.00.