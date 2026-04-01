Usi civici e beni comuni: un incontro di approfondimento a Casa Don Gianni

Giovedì 16 aprile alle 21.00 Casa Don Gianni a Domodossola ospiterà un incontro, promosso dal collettivo Montagna Libertaria, di approfondimento e confronto dedicata al tema degli usi civici, delle proprietà collettive e dei beni comuni. Montagna Libertaria si propone come spazio aperto di incontro, azione e costruzione di comunità, con l’obiettivo di favorire forme di partecipazione dal basso, mutualismo e responsabilità condivisa nei territori montani.

Nel corso della serata interverrà il geometra Renato Locarni, che approfondirà il ruolo degli usi civici, delle proprietà collettive e dei beni comuni come strumenti concreti di sviluppo per la montagna, evidenziandone le potenzialità in termini economici, sociali e ambientali.

Seguirà l’intervento di Michele Ravaioli, che presenterà una ricerca sulle comunanze agrarie umbre, offrendo uno sguardo su esperienze attuali di gestione collettiva delle risorse e sulle forme di autogoverno che ancora oggi attraversano diversi territori italiani.

Accanto a questi contributi, sarà proposto un intervento di carattere storico e politico volto a ripercorrere le radici delle proprietà collettive alpine e a riflettere sulla loro attualità come pratiche di partecipazione, mutualismo e autogoverno.

La serata si concluderà con un momento conviviale, pensato come occasione informale di incontro e scambio tra i partecipanti. L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti coloro che desiderano approfondire il tema dei beni comuni e contribuire alla costruzione di reti di cittadinanza attiva sul territorio.