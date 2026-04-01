L'arte di Carlo Bossone arriva oltre confine: la mostra "Tra Italia e Svizzera" in Canton Vallese

Oggi, 1° aprile, ricorre il 35esimo anniversario della morte di Carlo Bossone. Nato a Savona nel 1904, pittore autodidatta, si è imposto nel corso della sua carriera come uno dei più noti artisti dell’alto Piemonte grazie soprattutto al suo legame con l’Ossola e con il Monte Rosa, che gli è valso il soprannome di “Pittore del Rosa”. In occasione di questa ricorrenza, la mostra “Tra Italia e Svizzera - pittura di confine”, già ospitata nell’Atelier Carlo Bossone di Domodossola, si sposta oltreconfine: dal 10 aprile al 3 maggio l’esposizione sarà infatti allestita in Canton Vallese, un territorio molto caro all’artista, che qui ha realizzato diverse opere “en plein air” riprendendo e ripercorrendo molti tratti dei quello che oggi è comunemente e con valore acclarato come “Sentiero Stokhalper”.

La mostra sarà allestita al Centro Culturare Werkhof, nelle immediate vicinanze del Castello Stokhalper di Briga, dove saranno esposte numerose tele di Bossone insieme ad una sezione dedicata all’impressionismo e altre opere di pittori ossolani della “scuola bossoniana” quali Giovanni, Raimonda, Lorenzo, Tiziana e Walter Bossone, Sergio Barone, Roberto Rolando, Moreno Ruggeri, Bruno Prandini. L’evento troverà anche un’ulteriore sezione presso il vicino World Nature Forum di Naters, dove troveranno spazio alcune opere di Carlo Bossone, oltre a pannelli rappresentativi e di spiegazione in multiligue. Il tutto sarà contornato da una importante iniziativa di carattere ambientale, umano, artistico e solidale che vuole esprimere il forte legame tra Italia e Svizzera. I pittori della “scuola di Carlo Bossone”, a partire dalla mattina del 10 aprile, nello spazio espositivo del Forum si cimenteranno nella realizzazione di un quadro in stile impressionista bossoniano che descriverà uno scorcio di Blatten, il piccolo centro montano della Svizzera che proprio lo scorso anno è stato travolto da una enorme frana che ne ha annientato l’esistenza e che oggi è in una importante fase di ricostruzione. L’opera, che sarà terminata entro la durata della mostra , sarà poi donata alla comunità elvetica affinché possa essere venduta in un’asta benefica per raccogliere fondi destinati alla ricostruzione.

La mostra sarà inaugurata il 10 aprile alle 15.00 presso il Centro Culturare Werkhof di Briga; alle 16.30 ci si sposterà al World Nature Forum di Naters per una visita al museo e alle 17.00 l’apertura del vernissage ufficiale.