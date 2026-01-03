Crans Montana, aperta un'inchiesta: i due gestori indagati per omicidio colposo

Prosegue senza sosta il lavoro delle forze dell’ordine a Crans Montana. La località svizzera è stata sconvolta dalla strage avvenuta la notte di Capodanno: un incendio ha devastato il locale Le Constellation, causando 40 morti e 119 feriti. Oltre alle operazioni di identificazione delle vittime, gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. La Procura della Repubblica del Canton Vallese ha aperto un’inchiesta penale nei confronti dei due gestori del locale, che secondo le prime ricostruzioni non avrebbe rispettato le regole di sicurezza. i due sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio doloso colposo.