Intossicazione da monossido di carbonio a Craveggia

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 3 gennaio, a Craveggia, in Valle Vigezzo, dove cinque persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all’interno di un’abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 19, facendo intervenire i soccorsi sanitari sul posto. Tra le persone coinvolte vi sono anche due minori che, per precauzione e ulteriori accertamenti, sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Verbania.

Le condizioni degli intossicati non sarebbero gravi. Sono in corso le verifiche per accertare l’origine della fuga di monossido di carbonio e mettere in sicurezza l’abitazione.