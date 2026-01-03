 / Cronaca

Cronaca | 03 gennaio 2026, 20:32

Intossicazione da monossido di carbonio a Craveggia

Cinque persone coinvolte in un’abitazione della Valle Vigezzo: due minori trasportati in ospedale in codice verde

Intossicazione da monossido di carbonio a Craveggia

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 3 gennaio, a Craveggia, in Valle Vigezzo, dove cinque persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all’interno di un’abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 19, facendo intervenire i soccorsi sanitari sul posto. Tra le persone coinvolte vi sono anche due minori che, per precauzione e ulteriori accertamenti, sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Verbania.

Le condizioni degli intossicati non sarebbero gravi. Sono in corso le verifiche per accertare l’origine della fuga di monossido di carbonio e mettere in sicurezza l’abitazione.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore