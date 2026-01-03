 / Cronaca

Cronaca | 03 gennaio 2026, 11:49

Crans Montana, identificate le prime quattro vittime: sono tutti giovani svizzeri

Si tratta di due ragazze di 16 e 21 anni e di due ragazzi di 16 e 18 anni. I corpi saranno restituiti alle famiglie

La polizia cantonale del Vallese ha identificato le prime quattro vittime dell’incendio divampato a Crans Montana nella notte di Capodanno, presso il bar Le Constellation. Si tratta di due ragazze di 16 e 21 anni e di due ragazzi di 16 e 18 anni, tutti cittadini svizzeri. I loro corpi saranno restituiti alle famiglie al termine delle lunghe e complesse operazioni di identificazione. Le forze dell’ordine stanno procedendo senza sosta all’identificazione delle altre vittime e dei feriti.

Redazione

