Crans Montana, identificate le prime quattro vittime: sono tutti giovani svizzeri

La polizia cantonale del Vallese ha identificato le prime quattro vittime dell’incendio divampato a Crans Montana nella notte di Capodanno, presso il bar Le Constellation. Si tratta di due ragazze di 16 e 21 anni e di due ragazzi di 16 e 18 anni, tutti cittadini svizzeri. I loro corpi saranno restituiti alle famiglie al termine delle lunghe e complesse operazioni di identificazione. Le forze dell’ordine stanno procedendo senza sosta all’identificazione delle altre vittime e dei feriti.